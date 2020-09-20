Хорошая новость для фанатов красного и синего — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max станут ярче

Дополнительные расцветки премиальных айфонов нового поколения.

Портал Gizchina, сославшись на инсайдерские источники, сообщает, что Apple выпустит дорогие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в красной и синей расцветках.

Напомним, что в последнее время купертиновцы не раскрашивали топовые айфоны в такие цвета. Красными могут быть iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE (2020), но не iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max.

По словам источника, цветовая палитра Pro-версий iPhone 12 будет соответствовать Apple Watch Series 6. Это сделано для удобства пользователей — если у вас красные или синие умные часы, то очевидно, что и айфон вам понадобится именно такого цвета.

К сожалению, дата официальной презентации смартфонов серии iPhone 12 до сих пор остается неизвестной. Мы ждали их 15 сентября, но Apple, увы, разочаровала.

В этом году нас ждут сразу четыре модели iPhone 12. Это бюджетные (если так вообще можно говорить о технике Apple) iPhone 12 и iPhone 12 Max, а также премиальные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: Gizchina

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