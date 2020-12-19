Хорошая новость для владельцев iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — в Instagram заработала поддержка ProRAW
ProRAW в тренде.
Instagram теперь поддерживают эксклюзивную фишку премиального Айфон 12 Про и топового Айфон 12 Про Макс. Популярная социальная фотосеть с сегодняшнего дня способна работать с фото в формате ProRAW.
Но поддержка, увы, ограниченная. Instagram не позволяет редактировать снимки, просто конвертируя их в DNG.
Впрочем, отредактировать фото можно в других приложениях перед публикацией в Инсту.
Напомним, что ProRAW заработал на айфонах вместе с появлением прошивки iOS 14.3. Мы уже рассказывали, почему это круто. И даже показывали.
Источник: MacRumors
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