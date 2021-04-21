Хотелка не лопнет — хакеры хотят $50 000 000 за украденные чертежи новых MacBook

Безумная сумма!

Bloomberg сообщает, что компания Quanta Computer, партнер Apple, подверглась хакерской атаке, в результате которой были украдены чертежи новеньких MacBook. Теперь же стали известны требования кибербандитов из ОПГ REvil. За неразглашение тайны они просят 50 миллионов долларов. Только вдумайтесь в эту цифру. Астрономические деньги (яхты, самолеты, виллы — с такими деньгами осуществятся даже самые смелые мечты).

Утверждается, что всего было похищено 15 чертежей. Крайняя дата — 1 мая. После чертежи будут публиковаться ежедневно по одному до тех пор пока в Apple не одумаются. В качестве доказательства один из чертежей уже показан.

На самом деле, никто не знает, что оказалось в распоряжении преступников. Быть может, в скором времени нам раскроют любопытные тайны о многих будущих устройствах «яблочной» компании.

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