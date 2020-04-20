Хотите iPhone с Touch ID под экраном? Похоже, такой будет

Мечта многих.

В прошлом году именитый аналитик Мин-Чи Куо внезапно для многих заявил, что Apple разрабатывает новый iPhone со встроенным в экран сканером отпечатков Touch ID. В столь неожиданную утечку поверили не все, даже несмотря на огромный послужной список эксперта и негласное звание самого проверенного аналитика из мира Apple. Однако как показывает свежая утечка, похоже, Куо вновь оказался прав.

Согласно последним данным от другого проверенного, но не самого публичного инсайдера под ником @L0vetodream, Apple создает iPad Air 4 с интегрированным под экран сканером Touch ID. Речь идет об оптическом дактилоскопическом сенсоре, который будет считывать отпечаток пальца путем отражения или просвета. Планшет с диковинной для устройств Apple технологией должен выйти до конца года.

Эти планы Apple делают прямой намек на вероятное появление встроенного в экран дактилоскопического сенсора в iPhone следующих поколений. Обычно Apple «обкатывает» технологические и дизайнерские решения на iPad, после применяя их на iPhone.

За примерами долго ходить не надо. В iPad Pro 2020 компания использовала новейший сканер LiDAR для определения точного расстояния до объектов. Точно такой же появится в смартфонах из линейки iPhone 12, дополнив основные камеры. Более того, в новые iPhone их iPad Pro последних двух поколений перекочует и дизайн. Последние крупные утечки подтвердили, что iPhone 12 ждет большой редизайн в стиле актуальных iPad Pro.

Таким образом, Touch ID под экраном все же действительно появится в будущих iPhone. Вероятнее всего, он дополнит собой функцию сканирования лица Face ID, как еще в прошлом году и сообщил Мин-Чи Куо.

Источник: Bloha.ru.

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