Хотите iPhone SE (2020)? Сравните его с другими айфонами в 3D

Сравните и выберите.

Раздумываете над покупкой анонсированного на днях iPhone SE 2-го поколения? Тогда сравните его с другими смартфонами Apple уже сейчас. Сервис Hotspot 3D создал идеально точный 3D-макет iPhone SE 2-го поколения для сравнения с 3D-моделями других смартфонов. Сравнить устройства можно из любого браузера.

Сервис Hotspot 3D регулярно создает 3D-модели новых моделей iPhone и смартфонов других производителей для того, чтобы пользователи могли «потрогать» устройства перед покупкой. На сайте сервиса можно осматривать смартфоны с любых сторон, выбирать доступные для них цвета и сравнить с другими устройствами в интерактивном режиме.

Возможность предварительного заказа iPhone SE 2-го поколения откроется в России 23 апреля. Старт продаж смартфона запланирован на 24 апреля. Цена новинки начинается от 39 990 рублей за базовую версию с 64 ГБ встроенной памяти.

iPhone SE 2-го поколения получил дизайн в стиле iPhone 8, 4,7-дюймовый ЖК-дисплей, флагманский процессор A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и 12-мегапиксельную камеру. Подробнее о смартфоне мы рассказывали в этой статье.

Источник: Hotstpot 3D.

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