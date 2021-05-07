Хотите создавать шедевры с помощью камеры iPhone 12? Apple научит

Вот, оказывается, как надо.

Купертиновцы опубликовала в своем официальном канале на YouTube видео, в котором демонстрируются возможности камеры Айфон 12. Странно, что такой ролик выходит сейчас, ведь совсем скоро представят модельный ряд iPhone 13. Но дело в том, что Apple не так давно запустила проект «Снято на iPhone». Именно в его рамках и создано данное видео.

Также фанатам мобильной фотографии рекомендуем изучить серию роликов «Снято на iPhone 12 — ежедневные эксперименты». Там содержатся уроки по тому, как качественно снимать на айфон. Полезно не только владельцам новых айфонов, но также и всех других моделей.

Знали как снимать покадрово и замедленно? Наверняка. Но как делать это правильно — вряд ли. Теперь узнаете. Симпатично и познавательно, не правда ли?

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