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Хотите видео про импортозамещение?

18 Апр, 2022

Хотите видео про импортозамещение?

Проблемы есть, но они решаемые.

На днях мы хотели сделать тему про литий, про его важность в аккумуляторных устройствах и про то, что две ведущие страны-поставщика лития Чили и Аргентина отказались поставлять этот важный химический элемент в Россию. Из больших поставщиков лития в РФ осталась только Боливия. Что же делать? Во время подготовки темы нашли вот это видео, где и дается ответ на этот вопрос. Если вам тоже это интересно, то просто посмотрите этот десятиминутный ролик — там есть ответ.

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