Хотите знать дизайн будущих китайских смартфонов? Посмотрите на iPhone 12

Примерно так и будет.

Большая утечка на этой неделе подтвердила дизайн iPhone 12. Apple действительно готовит редизайн, в результате которого у новых смартфонов компании будут прямоугольные грани в стиле iPad Pro последних двух поколений и iPhone 4/5. Уже сейчас можно готовиться к тому, что решение Apple выполнить редизайн iPhone повлияет не только на айфоны. Изменится весь рынок смартфонов, причем стремительно.

Китайские производители смартфонов, включая ведущих, совсем не стесняются «подсматривать» за Apple и ее проверенными годами дизайнерскими решениями. В последние пару лет китайцы активно копируют не только смартфоны, но и все другие устройства Apple. Особенно «хорошо» у них получаются клоны Apple Watch и AirPods — посмотрите сами.

И, конечно же, китайские бренды не упустят из виду iPhone 12. Уже сейчас, когда дизайн будущих флагманов Apple фактически рассекречен за несколько месяцев до презентации, в Китае совершенно точно идет бурная работа. Ведущие производители проектируют дизайн своих новых смартфонов, как флагманов, так и бюджетных решений. И у большинства из них, как показывает опыт предыдущих лет, будет важная особенность, бережно позаимствованная у Apple.

В 2020 и 2021 годах этой особенностью станут прямоугольные грани. Мы в праве ожидать «айфоноподобные» смартфоны с прямоугольными гранями от всех известных и не очень китайских брендов.

Весьма забавно, что сама Apple при этом находится в некотором роде догоняющей. В смартфонах компании по-прежнему есть (и будет) «челка», нет поддержки 5G, экранов с повышенной частотой обновления, многомегапиксельных камер и других важных фишек. Но несмотря на это, весь мир (за исключением пары компаний) продолжает создавать свои новые, вполне инновационные смартфоны с оглядкой на Apple.

Источник: Bloha.ru.

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