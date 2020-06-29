Худшие прогнозы не оправдались. Раскрыта цена PlayStation 5

Не так уж и дорого.

Сетевой информатор под ником @IronManPS5 уточнил стоимость и дату выхода консоли нового поколения Sony PlayStation 5. Согласно его данным, Sony выпустит новинку в середине ноября по цене от $399 за версию без дисковода.

PlayStation 5 выйдет 14 ноября в Японии и 20 ноября в США и странах Европы. Будет ли среди этих стран Россия инсайдер не уточнил.

Цена PlayStation 5 составит $399 (около 28 000 рублей без учета налогов) за цифровую версию без дисковода и $499 (около 35 000 рублей) за модель с дисководом. Утечка подтвердила предыдущую информацию о стоимости PlayStation 5, опубликованную ранее несколькими инсайдерами.

Также были раскрыты цены аксессуаров для PlayStation 5, показанные компанией Sony на презентации консоли:

беспроводная гарнитура — $160 (11 000 рублей),

контроллер DualSense — $60 (4 200 рублей),

зарядная станция для DualSense — $30 (2 100 рублей),

пульт ДУ — $30 (2 100 рублей),

HD-камера — $60 (4 200 рублей),

вертикальная подставка — $25 (1 700 рублей).

Ранее в Сети появлялась информация о том, что цена Sony PlayStation 5 может составить более $600. Однако ее опроверг эксперт Digital Foundry Ричард Лидбеттер, согласно прогнозу которого стоимость новой консоли Sony будет в районе $500.

Источник: Twitter.

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