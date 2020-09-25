Хватит кричать про многозадачность

Сожгите свой to-do-list.

Изо всех уголков люди кричат: я был сегодня максимально продуктивен, будь продуктивным и ты. В своем резюме мы пишем стрессоустойчивость и способность работать в режиме многозадачности. Многозадачность стала для нас даже не целью, а обыденностью , только подумайте, мы перечитываем тысячи книг о том, как же успеть больше. Мультипотенциальность, тайм-менеджмент ставятся во главу угла. Так, например менеджер среднего звена, Аркадий с утра за кофе заполняет очередную страницу своего ежедневника: «тысяча задач по работе, отвезти сына на триста сорок кружков и спортивных секций», параллельно Аркадий, конечно, слушает аудиокнигу. Нам все время кажется, что мы решаем все и сразу, такие человеки-мультитулы. Но если мы проберемся немного внутрь, то увидим, что наш мозг не делится на несколько военных подразделений, а-ля нейрончик-генерал отдает приказы командирам нейронных взводов, мол, первый контролирует прослушивание аудиокниги, второй думает, во сколько Сережу из школы забрать, так, третий, отрегулируйте там, чтобы кофе из руки не выпал. Нет-нет, он один концентрируется на разных задачах по несколько секунд попеременно.

И быть может это весьма утрировано, но концентрация настолько снижается, что в теории кофе действительно может выпасть из руки. И вся проблема лишь в том, что нам пора перестать гнаться за количеством выполненных задач, нам пора вникнуть в каждую из них. Наверное, каждый слышал о том, что великий Цезарь мог делать несколько дел одновременно, но это стало настолько обыкновенно, что любому ребенку сейчас говорят: «ты же умный, Цезарь, вот, сколько дел умел одновременно делать». Но, во-первых, многозадачность не показатель интеллекта, а лишь показатель натренированности переключения концентрации. Во-вторых, так ли нужно воспитывать многозадачность в себе и уж тем более в детях? Ведь закономерность такова, что чем больше мы делаем в один конкретный отрезок времени, на это количество дел и переключается наш мозг в единицу времени. И эта такая простая математика означает, что если разговаривать по телефону и просто послушать, отложив этот несчастный утюг, информация воспримется быстрее и ресурсов будет затрачено меньше. А вот теперь можно и браться за утюг, время то еще есть. Нам ведь кажется, что мы все как Юлий Цезарь, и вот тут мы начинаем недослушивать, недорабатывать, недодумывать. Много не всегда означает плохо, а быстро не всегда означает не качественно, ведь скорость, качество и некая «душа» выполненной работы, зависит от количества затрачиваемой на это энергии. А вкладывать в четырнадцать дел одновременно душу нельзя. Можно выпить кофе утром, но зачем, если ты в это время завязывал шнурки, а жена держала тебе телефон, в который ты судорожно орал на подчиненного. Ведь после такого кофе и день начинать не хочется, так пустая трата зерен и молока.

Давайте будем измерять дела степенью нашей вовлеченности, расставлять приоритеты и перестанем, наконец, играть во всемогущих.

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