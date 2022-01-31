Киберпонедельник от HONOR — скидки до 20 000 рублей

Скидки до 20 тысяч рублей.

Сегодня HONOR запустила новую акцию под названием «Киберпонедельник с HONOR». В ее рамках пользователи могут приобрести товары со скидками до 20 тысяч рублей. Речь идет не только о смартфонах, но также о ноутбуках и других девайсах производителя. Продлится акция до 4 февраля.

Смартфон HONOR 50, тот самый, который мы на Блохе назвали лучшим в 2021 году, предлагается со скидкой в размере 4500 рублей. Также предлагается купон на две тысячи на покупку любого другого устройства HONOR, включая HONOR 50 Lite.

Что касается ноутбуков, то HONOR MagicBook 14 с чипом Intel Core i7-1165G7 со скидкой и купоном предлагается на 20 тысяч дешевле!

HONOR MagicBook X15 с Intel Core i3-10110U стоит на 8 тысяч меньше. MagicBook X14 с чипом Intel Core i3-10110U сбросил 6 тысяч.

Что еще? HONOR MagicBook 14 b 15 с Ryzen 5 3500U предлагаются со скидкой в размере 5 тысяч рублей. Также на скидках HONOR MagicBook Pro.

В подарок к HONOR MagicBook View 14 дарят мышь, наушники или фитнес-браслет HONOR Band 6.

Что еще?

На скидках предлагаются умные часы HONOR Watch ES и MagicWatch 2. Они дешевле на тысячу рублей. А наушники HONOR Magic Earbuds и Earbuds 2 Lite можно взять на 500 рублей дешевле.

Все скидки по ссылке.

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