Киберпонедельник Xiaomi и POCO: скидки на смартфоны и не только
Не опоздайте!
Компания Xiaomi и бренд POCO сообщают о старте недели распродаж в рамках акции “Киберпонедельник“. Акция началась сегодня и продлится до самого конца января.
Что предлагают? Смартфоны, умные часы, наушники прочие девайсы Xiaomi и POCO по сниженной стоимости.
Акция проходят в фирменных магазинах Mi.com и Po.co.
Какие самые интересные предложения?
- Смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE со скидкой в размере 5 тысяч рублей.
- Премиальный ТВ Xiaomi Mi TV Q1 75 отдают на 50 тысяч (!!!) дешевле.
- Изумительный смартфон POCO F3 на базе Snapdragon 870 предлагают со скидкой в размере 5 тысяч рублей, версию на 6/128 ГБ можно взять за 28 тысяч рублей. А вариант на 8/256 ГБ отдадут за 31 тысячу.
- POCO M4 Pro на распродаже стоит дешевле на 3 тысячи рублей. Его можно купить за 18 или 20 тысяч рублей (4/64 ГБ или 6/128 ГБ).
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