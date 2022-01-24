Киберпонедельник Xiaomi и POCO: скидки на смартфоны и не только

Не опоздайте!

Компания Xiaomi и бренд POCO сообщают о старте недели распродаж в рамках акции “Киберпонедельник“. Акция началась сегодня и продлится до самого конца января.

Что предлагают? Смартфоны, умные часы, наушники прочие девайсы Xiaomi и POCO по сниженной стоимости.

Акция проходят в фирменных магазинах Mi.com и Po.co.

Какие самые интересные предложения?

Смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE со скидкой в размере 5 тысяч рублей.

Премиальный ТВ Xiaomi Mi TV Q1 75 отдают на 50 тысяч (!!!) дешевле.

отдают на 50 тысяч (!!!) дешевле. Изумительный смартфон POCO F3 на базе Snapdragon 870 предлагают со скидкой в размере 5 тысяч рублей, версию на 6/128 ГБ можно взять за 28 тысяч рублей. А вариант на 8/256 ГБ отдадут за 31 тысячу.

POCO M4 Pro на распродаже стоит дешевле на 3 тысячи рублей. Его можно купить за 18 или 20 тысяч рублей (4/64 ГБ или 6/128 ГБ).

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)