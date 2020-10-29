«Киевская» Motorola — грядет недорогой Moto G 5G

Мощная начинка и OLED-дисплей.

В сентябре в базах данных регуляторов обнаружился некий новый смартфон от Motorola с кодовым наименованием «Киев» (Kiev) и модельными номерами XT2113-2 и XT2113-3. Сегодня же немецкий технопортал TechnikNews заявил, что речь идет о девайсе под названием Moto G 5G.

Утверждается, что это менее дорогая версия уже представленного Moto G 5G Plus.

Аппаратной основой новинки станет чипсет Snapdragon 690 от компании Qualcomm. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ (больше, чем у iPhone 12 и 12 mini), накопителя — 128 ГБ. Расширить доступное пространство можно будет с помощью карты microSD.

Диагональ дисплея не раскрывается, но сообщается, что это будет OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 60 Гц.

«Моторолу» оснастят тройной камерой (на 48+8+2 Мп) и селфи-камерой на 16 Мп.

Заявлена поддержка бесконтактных платежей NFC. В качестве операционной системы используют Android 10 (с возможностью обновления до Android 11).

Источник: TechnikNews

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