Китай начинает огрызаться

Сотрудников крупных компаний увольняют за использование iPhone.



После вступления в силу новых санкций, нацеленных против компании Huawei Китай собрался с силами и решил постоять за национальную компанию. В крупных китайских компаниях вышли новые правила для сотрудников.

Правила предусматривают запрет на использование сотрудниками iPhone. Нарушителям предоставляется 30 дней на покупку нового телефона отечественного производства. Если и после этого у работника была замечена яблочная продукция, ему грозит увольнение.



Все здорово, но как это поможет Huawei?

Ответ прост, вместе с тем, сотрудникам переходящим с iPhone и желающих приобрести продукцию Huawei будет предоставлена 15% на покупку, тем самым китайское правительство мотивирует сотрудников покупать именно продукцию, пострадавшей компании.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)