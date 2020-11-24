Китай отправил ракету на Луну для забора грунта и камней. Всё ради нашего переселения

Новая миссия Китая для нашего переезда на Луну.

Китай хочет доставить на Землю пробы лунной поверхности. Чтобы сделать окончательные выводы о нашем возможном переселении. Подробности китайской миссии и другие интересные факты в нашем материале. Поехали.

23 ноября Китай отправил ракету собственного производства на встречу с Луной. Примерно неделю занимает путь до Луны и манёвры по спуску лунного аппарата, который и соберёт грунт для нас. Добыча лунных сувениров – дело непростое. Придётся использовать специальные бур-дрель и манипулятор, разработанные специально для этой миссии. Этот процесс будет занимать ещё два дня. У китайцев есть стойкое желание согласиться с возможным переселения людей на спутник Земли. Или доказать невозможность этой затеи.

Кстати, пробы забирают с глубины 2-ух метров.

Напомню, что на Блохе уже есть материал о первой китайской миссии на Луну. Результаты получены не самые лучшие, они уже поставили под сомнение всякую возможность переселения человечества на спутник Земли.

Вообще сбор грунта с лунной поверхности производится не в первый раз. В 1976 году это уже сделал СССР, а до этого это сделали представители НАСА, но мы-то с вами знаем правду. Так что с уверенностью можно сказать, что Китай – второй гость на Луне.

Но эта «лунная гонка» – пока просто репетиции и оттачивания навыков, настоящее противостояние технологий начнётся к 2030-ому году. Российское, американское и китайское космические агентства запланировали марсианские миссии. Желаем Рогозину записать новый хит и на эту тему. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)