Китайцы готовы массово отказаться от iPhone из-за запрета WeChat

Последствия указа Трампа.

95% китайцев готовы отказаться от использования iPhone, если на смартфонах Apple перестанет работать сервис WeChat и связанные с ним приложения. Такой результат показал масштабный опрос, проведенный среди пользователей iPhone в Китае.

Сервис WeChat и работающие на его основе приложения могут перестать работать на iPhone из-за указа президента США Дональда Трампа. Согласно последнему постановлению президента, американские компании должны прекратить сотрудничество с китайскими компаниями Tencent и ByteDance, которые являются создателями сервисов WeChat и TikTok соответственно.

Из-за нового указа Трампа компания Apple может быть вынуждена удалить из App Store приложения WeChat, TikTok и другие, созданные запрещенными президентом компаниями.

В таком случае китайцы готовы массово отказаться от использования iPhone в пользу Android-смартфонов. На сервисе WeChat в Китае завязана работа множества необходимых для жизни приложений, включая мессенджеры, приложения для проезда в общественном транспорте, платежные платформы и другие сервисы.

Как отметили некоторые участники опроса, без приложений WeChat смартфоны Apple превратятся в «дорогой электронный мусор».

Источник: 9to5Mac.

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