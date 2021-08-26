Классные рендеры iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в золотисто-розовой расцветке

Посмотрим.

Дизайнер под ником apple_lab опубликовал качественные рендеры смартфонов Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс в расцветке Rose Gold (можно называть ее золотисто-розовой, но, судя по картинке, цвет ближе к песочно-розовому). Дизайн новых айфонов сомнений не вызывает. Все знают, что они будут почти копиями аналогичных моделей серии iPhone 12, лишь с минорными отличиями.

Но это и не страшно, благо смотрятся смартфоны поколения iPhone 12 прекрасно. Кому не нравится, что же, ваши проблемы. Apple наверняка перенесет сей дизайн и в линейку iPhone 14. Суперцикл, никуда не денешься.

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