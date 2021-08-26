Классные рендеры iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в золотисто-розовой расцветке
Посмотрим.
Дизайнер под ником apple_lab опубликовал качественные рендеры смартфонов Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс в расцветке Rose Gold (можно называть ее золотисто-розовой, но, судя по картинке, цвет ближе к песочно-розовому). Дизайн новых айфонов сомнений не вызывает. Все знают, что они будут почти копиями аналогичных моделей серии iPhone 12, лишь с минорными отличиями.
Но это и не страшно, благо смотрятся смартфоны поколения iPhone 12 прекрасно. Кому не нравится, что же, ваши проблемы. Apple наверняка перенесет сей дизайн и в линейку iPhone 14. Суперцикл, никуда не денешься.
Полезно знать:
- Все решено! Новые iPhone называются iPhone 13 — фото упаковочных наклеек
- iPhone 14 Pro: дата выхода, цена, характеристики
- Слиты даты начала приема предзаказов на iPhone 13 и AirPods 3 — 17 и 30 сентября
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.