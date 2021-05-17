Клавиатуру Magic Keyboard для топового iPad Pro с M1 показали на «живом» видео

Стильная.

Клавиатуру Magic Keyboard для флагманского iPad Pro с могучим чипом M1 впервые показали на реальном видео. В ролике запечатлен процесс распаковки белой красавицы для самого мощного и дорого планшета на планете.

Показываем.



Как вам? Смотрится весьма и весьма недурственно. Лаконичный дизайн, фирменный для купертиновцев.

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