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Клавиатуру Magic Keyboard для топового iPad Pro с M1 показали на «живом» видео

17 Май, 2021

Клавиатуру Magic Keyboard для топового iPad Pro с M1 показали на «живом» видео

Стильная.

Клавиатуру Magic Keyboard для флагманского iPad Pro с могучим чипом M1 впервые показали на реальном видео. В ролике запечатлен процесс распаковки белой красавицы для самого мощного и дорого планшета на планете.

m1 ipad pro

Показываем.

 
Как вам? Смотрится весьма и весьма недурственно. Лаконичный дизайн, фирменный для купертиновцев.

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