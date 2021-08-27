Клон Apple Watch Series 7 обойдется всего в $60
Серьезно.
Азиатский инсайдер под ником Majin Bu опубликовал фотографии смарт-часов, которые выглядят, как будущие Apple Watch Series 7. У них квадратный корпус в духе iPhone 12. И стоят они всего 60 баксов.
Посмотрим.
Apple Watch S7 clone #Apple #AppleWatch pic.twitter.com/K2hjtleoAN
— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 27, 2021
Разумеется, выбрать размер нельзя. Доступны они только в одном варианте. Выглядят, надо сказать, весьма неплохо. Судя по фотографиям, сборка качественная, экран вполне сносный.
Есть даже версия из нержавеющей стали. Вот:
Как вам? Напомним, что настоящие Apple Watch Series 7 должны представить в сентябре.
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