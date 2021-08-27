Клон Apple Watch Series 7 обойдется всего в $60

Серьезно.

Азиатский инсайдер под ником Majin Bu опубликовал фотографии смарт-часов, которые выглядят, как будущие Apple Watch Series 7. У них квадратный корпус в духе iPhone 12. И стоят они всего 60 баксов.

Посмотрим.

Разумеется, выбрать размер нельзя. Доступны они только в одном варианте. Выглядят, надо сказать, весьма неплохо. Судя по фотографиям, сборка качественная, экран вполне сносный.

Есть даже версия из нержавеющей стали. Вот:

Как вам? Напомним, что настоящие Apple Watch Series 7 должны представить в сентябре.

Почитаем:

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