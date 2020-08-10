Кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150 вышли в России

Цена радует!

Компания HMD Global запустила продажи кнопочных телефонов Nokia 125 и Nokia 150 в России. Телефоны имеют минималистичный дизайн, до трех недель работы без подзарядки, поддержку классических игр Nokia и низкую цену.

Nokia 125 оснащен 2,4-дюймовым экраном и имеет прочный поликарбонатовый корпус с повышенной долговечностью. Аппарат получил аккумулятор емкостью 1020 мАч, который позволяет устройству работать до трех недель без подзарядки. Телефон располагает поддержкой FM-радио, фонариком, удобным джойстиком для управления и несколькими классическими играми Nokia.

Характеристики более дорогого Nokia 150 аналогичные, за исключением того, что в смартфоне установлена VGA-камера со вспышкой. Как сообщают в компании HMD Global, камера позволяет делать снимки, на которых получится рассмотреть все детали. Кроме этого, в Nokia 150 есть встроенный MP3-плеер и слот для карты памяти объемом до 32 ГБ.

Nokia 125 поступил в продажу в черном и белом цветах по цене 2 990 рублей. Nokia 150 стал доступен для покупки в черном, красном и бирюзовом цветах за 3 790 рублей.

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