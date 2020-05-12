Кнопочные телефоны нового поколения. Показаны Nokia 125 и Nokia 150

Бюджетные!

Компания HMD Global анонсировала кнопочные телефоны Nokia нового поколения: Nokia 125 и обновленную модель Nokia 150. Телефоны получили переработанный дизайн, высокое время автономной работы и традиционные для линейки низкие цены.

Оба новых телефона Nokia оснащены 2,4-дюймовым экраном и имеют идентичную форму корпуса с закругленными углами. Корпуса телефонов выполнены из прочного поликарбоната. Nokia 125 лучше всего подойдет для тех, кто покупает телефон в качестве «звонилки». Модель работает в течение суток в режиме разговора и располагает большими кнопками управления вызовом.

Более дорогой Nokia 150 нацелен на пользователей, которым требуются дополнительные возможности. Модель оснащена VGA-камерой со встроенной вспышкой и поддерживает воспроизведение MP3-файлов. Телефон можно дополнить картой памяти емкостью до 32 ГБ. Обе модели поддерживают фирменные приложения Nokia, в том числе легендарную игру «Змейка».

Цена Nokia 125 — 2 390 рублей, Nokia 250 — 2 990 рублей. Телефоны поступят в продажу в третьем квартале 2020 года.

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