Совсем скоро.

Когда Apple выпустит iOS 15? Если речь идет первой бета-версии новой iOS от купертиновцев, то это случится уже совсем скоро, в начале следующей недели. Да, как раз 7 июня, сразу после официальной презентации в 20:00 по московскому времени. А если говорить о финальной версии? Предполагаем, что это произойдет после того, как нам покажут новые айфоны — iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. То есть, 13 сентября.



Ну а до 13 сентября ожидаем целую череду бет. Их может быть 4, 5, 6, а, возможно, даже 10!

Новых функций будет тьма-тьмущая. Ждем от iOS 15 примерно того же, что и от iOS 14, которая радовала и восхищала нас после дебюта.

А что с последней iOS 14? Вероятно, что iOS 14.7 как раз и будет последней.

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