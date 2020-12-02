Когда и на какие Samsung выйдет Android 11

Список не маленький.

Уже в декабре 2020 начинается обновление смартфонов Samsung до Андроид 11. В этой статье вы узнаете: когда сможете обновиться, для каких смартфонов будет доступно и зачем это вообще нужно. Поехали!

Самсунг активно тестирует новые версии своих прошивок One UI 3.0 и One UI 3.1. Обе они построены на 11-м Роботе, но не все смогут обновиться, вот официальный график обновления от Sansung:

Также с новой прошивкой на Андроид 11 будут выходить все новые смарты из Кореи в 2021. А плюсов много: обновлённый дизайн, новые фишки и улучшенная работа.

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