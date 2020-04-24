Когда iPhone SE (2020) подешевеет до «адекватной» цены
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Сегодня, 24 апреля, Apple запустит продажи iPhone SE 2-го поколения. Цена смартфона в России оставляет желать лучшего. За базовую версию новинки с 64 ГБ встроенной памяти покупателям придется отдать 39 990 рублей — совсем не бюджетный вариант. Когда новый iPhone SE 2-го поколения подешевеет до более адекватной цены? Изучили динамику цен предыдущих смартфонов Apple и выяснили.
В среднем смартфоны Apple дешевеют за полтора года на 24-30%. Вышедший в октябре 2018 года iPhone XR 64 ГБ первоначально продавался за 64 990 рублей. Сейчас модель можно купить за 49 990 рублей в официальной рознице. Аналогичное снижение цены произошло на iPhone XS и iPhone XS Max. Предыдущие смартфоны Apple, включая iPhone X, дешевели схожими темпами.
Таким образом, следует ожидать, что в течение полутора лет цена iPhone SE 2-го поколения снизится примерно на 25% или на 10 тысяч рублей. В таком случае стоимость смартфона упадет ниже психологической отметки в 30 тысяч рублей.
Отметим, что все это верно при условии относительной стабильности курса рубля.
Специалисты сервиса «Яндекс.Маркет» сделали свой прогноз в отношении темпов снижения цены iPhone SE 2-го поколения. Согласно их данным, по статистике продаж оригинальный iPhone SE подешевел более чем на 30% от первоначальной цены через девять месяцев после выхода. Однако здесь важно подчеркнуть, что «Яндекс.Маркет» учитывает в том числе цены на смартфоны в неофициальной рознице, то есть на «серые» модели, которые традиционно дешевле.
Источник: Bloha.ru.
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За полтора года конкуренты догонят SE по прецессору, вновь обгонят по адекватности цены, а все остальное в телефоне устарело уже сегодня.