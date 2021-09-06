Когда представят iPhone 13 — мы ставим на вторник, 14 сентября

А вы?

Совсем скоро Apple представит смартфоны серии iPhone 13. Ждем мы этого события, как и вы, с нетерпением. Когда это случится? Пока официальной информации нет. Но все авторитетные тематические ресурсы дату называют. Единодушно. И мы не будем спорить. Согласимся с 9to5Mac, MacRumors, MacWorld и прочими. Они говорят, что большая презентация пройдет во вторник, 14 сентября. Мы того же мнения.

Почему не 13? Потому, что традиционно Айфоны представляют во вторник. А еще — в первой половине сентября. О прошлом годе не говорим, там был форс-мажор, коронавирус. Теперь же мы с ним живем (не сказать, что успешно, но так произошло, это данность) и все как-то подстраиваемся. Apple также, решила большинство вопросов заранее.

Так что с вероятностью в 99,9% увидим мы новые айфоны уже через неделю.

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