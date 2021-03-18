Когда представят новый iPad Pro c экраном Mini LED и портом Thunderbolt

Утечки, внушающие доверие.

Apple уже давно работает над обновленным iPad Pro. Его должны анонсировать в ближайшее время. Но когда именно?

Есть информация от нескольких источников. Во-первых, прогноз от авторитетного аналитика Минг-Чи Куо. По его сведениям – массовое производство iPad Pro 2021 стартует в середине или в конце апреля.

iPad Pro 2021 получит необычный экран Mini LED. Технология позволяет надеяться на более глубокий черный цвет и улучшенную контрастность.

Во-вторых, про iPad Pro 2021 написало издание Bloomberg. Источники проекта утверждают, что планшет дебютирует в апреле.

Согласно Bloomberg, устройство выйдет в 2 вариантах. С 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеями соответственно. Mini LED тоже подтверждается.

Кроме того, Bloomberg сообщает о наличии порта Thunderbolt. Он даст возможность синхронизировать данные быстрее, чем раньше.

Также Thunderbolt послужит для подключения внешних дисков и мониторов. Насколько слухи точны, узнаем в следующем месяце.

Источник: cultofmac.com

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