Когда представят новый iPad Pro c экраном Mini LED и портом Thunderbolt
Утечки, внушающие доверие.
Apple уже давно работает над обновленным iPad Pro. Его должны анонсировать в ближайшее время. Но когда именно?
Есть информация от нескольких источников. Во-первых, прогноз от авторитетного аналитика Минг-Чи Куо. По его сведениям – массовое производство iPad Pro 2021 стартует в середине или в конце апреля.
iPad Pro 2021 получит необычный экран Mini LED. Технология позволяет надеяться на более глубокий черный цвет и улучшенную контрастность.
Во-вторых, про iPad Pro 2021 написало издание Bloomberg. Источники проекта утверждают, что планшет дебютирует в апреле.
Согласно Bloomberg, устройство выйдет в 2 вариантах. С 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеями соответственно. Mini LED тоже подтверждается.
Кроме того, Bloomberg сообщает о наличии порта Thunderbolt. Он даст возможность синхронизировать данные быстрее, чем раньше.
Также Thunderbolt послужит для подключения внешних дисков и мониторов. Насколько слухи точны, узнаем в следующем месяце.
Источник: cultofmac.com
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