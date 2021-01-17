Когда Samsung выпустит стилус S Pen Pro для Galaxy S21 Ultra?

Придется подождать до конца года.

На днях Samsung представила 3 варианта флагмана Galaxy S21. Топовая модель – Galaxy S21 Ultra – поддерживает стилус S Pen за $40 (если он вам нужен).

Другое дело, что функциональность S Pen ограничена. Эта версия гаджета лишена воздушных жестов и Bluetooth. Чтобы перечисленные “фишки” работали, требуется S Pen Pro.

Анонс S Pen Pro состоялся вместе с Galaxy S21 Ultra. Однако Samsung скрыла цену аксессуара и дату его выхода.

Когда ждать S Pen Pro в продаже? Samsung утверждает, что в конце года. Но без особой конкретики. Стоимость остается тайной. Ясно лишь, что устройство дороже S Pen.

Второй нюанс – отсутствие специального чехла. Футляр от S Pen не подойдет. Зато S Pen Pro совместим не только с Galaxy S21 Ultra. Также он годится для Galaxy Tab S7, Galaxy Note 10, Galaxy Tab S6 и Galaxy Note 20.

Источник: gizmochina.com

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