Когда в Windows 10 появится «Проводник 2.0»

И как он будет выглядеть?

Новый «Проводник» Windows 10 — одно из самых долгожданных нововведений будущего большого обновления операционной системы Microsoft. Когда он появится и как будет выглядеть? И в каком виде новый «Проводник» вообще следует ожидать? Ответили на интересующие пользователей вопросы, развеяв несколько популярных мифов.

Новый «Проводник» в Windows 10 действительно будет. Компания Microsoft сама показала его в ролике, посвященном анонсу крупного обновления Windows 10 в стиле Fluent Design. Обновленный «Проводник» будет выглядеть следующим образом:

Как можно заметить, форма и суть «Проводника» останутся прежними. Microsoft не будет превращать самый часто используемый компонент Windows в что-то диковинное, чтобы банально не пугать пользователей. И это правильное решение — привыкать к «Проводнику 2.0» не придется.

Обновленный «Проводник» станет более минималистичным, подходящим под общий переработанный стиль Windows 10. Также в нем появятся новые элементы управления в нижней части. Верхняя часть окна «Проводника», наоборот, будет очищена от большого числа дополнительных элементов. Вероятнее всего, у пользователей будет возможность вернуть их через настройки.

Когда же такой «Проводник», да и в целом обновленный дизайн Windows 10 станут доступны пользователям? Обновление с новым дизайном следует ожидать не раньше первого квартала 2021 года. Об этом ранее сообщили инсайдеры, выяснившие, что Microsoft уже распланировала все большие обновления на 2020 год. Среди них нет апдейта, включающего в себя новый дизайн Windows 10.

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