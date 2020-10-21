Когда вы получите предзаказанный iPhone 12?

Рассказываем.

Итак, предварительные заказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали. Сделать это можно уже сейчас на официальном сайте Apple.

Однако не спешите радоваться. Сделать предзаказ и получить вожделенный айфон — вовсе не одно и то же.

Количество смартфонов на складах ограничено. И самые популярные цвета разлетаются вмиг. Очереди на недели.

Чтобы оценить свои шансы и узнать сроки, достаточно зайти на сайт Apple, положить iPhone в корзину и преступить к оформлению заказа.

Мы так и сделали.

Информация актуальна для Москвы на 15:00 по московскому времени 21 октября.

Сроки получения предзаказанных iPhone 12 (с накопителем на 64 ГБ)

Белый iPhone 12 вы получите со 2 по 5 ноября:

Черный iPhone 12 также вам доставят со 2 по 5 ноября:

А вот «страшненький» синий придется ждать дольше — с 5 по 10 ноября:

Красный совсем не популярный. Его доставят уже 23 октября!

А что же зеленый? Его срок поставки — с 5 по 10 ноября, как и у синего.

Сроки получения предзаказанных iPhone 12 Pro (с накопителем на 128 ГБ)

С iPhone 11 Pro все куда хуже.

Графитовый премиальный айфон вы увидите не раньше 10 ноября (и не позже 17 ноября):

То же и с серебристым:

И с золотым:

И, наконец, с синим:

Возможно, что все эти пляски с бубнами вокруг предзаказов вовсе не имеют смысла. Розничные продажи новых айфонов стартуют 23 октября. Не исключено, что в магазинах iPhone 12 и iPhone 12 Pro можно будет приобрести уже в этот день.

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