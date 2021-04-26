Когда вы сможете скачать iOS 14.5

Уже через считанные часы.

Многие ждут выхода iOS 14.5. И не зря – апдейт обещает стать революционным. Столько в прошивке нового.

Когда будет релиз? Apple скрывает точную дату. На весенней презентации она намекнула, что iOS 14.5 появится “на следующей неделе”.

Под такое определение подходит период с 26 по 30 апреля. Apple предложит стабильную iOS 14.5 в этот промежуток.

Есть вероятность увидеть iOS 14.5 сегодня – 26 числа. Доказательство сказанному – рекомендация разработчикам приложений для iOS.

Apple требует, чтобы программы имели функцию прозрачности отслеживания. В обязательном порядке – с 26 апреля.

Не исключено, что вы получите iOS 14.5 в ближайшие часы. Обычно Apple выпускает обновления около 10:00 по тихоокеанскому времени.

В переводе на русский – в 20:00 по Москве. Хотя не факт, что подобное произойдет. Более привычные дни для Apple – вторник и четверг.

Источник: macrumors.com

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