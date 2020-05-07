Когда выйдет iOS 13.5 и почему ее стоит ждать

Большое обновление грядет.

Разработка iOS 13.5 ускорилась. 6 мая Apple выпустила уже четвертую бета-версию прошивки, которая вышла через неделю после третьей. В iOS 13.5 есть пара интересных нововведений и целая куча технических улучшений, так сильно нужных многих пользователям. Когда же ждать выхода финальной версии iOS 13.5?

iOS 13.5 — не самое типичное крупное обновление для iPhone. Первоначально прошивка называлась iOS 13.4.5 и считалась минорной. Однако после выпуска двух бета-версий iOS 13.4.5 в компании Apple внезапно для многих запустили iOS 13.5 beta 3 в качестве продолжения.

Так случилось из-за реализации в iOS 13.5 большого ранее незапланированного изменения. Речь идет о функции предупреждения пользователей о возможном заражении вирусом. Эта опция, разработанная компанией Apple совместно с Google, похоже, не будет работать в России, поскольку она перестала быть доступна в iOS 13.5 beta 4.

Еще одним важным нововведением iOS 13.5 является улучшенное распознавание функцией Face ID лица пользователя в маске. Если пользователь пытается снять блокировку с iPhone при помощи Face ID, находясь при этом в маске, функция «поймет» это.

За счет этого, в случае неудачного определения лица, iPhone моментально предложит разблокировку путем ввода пароля. В настоящее время снятие блокировки с iPhone при помощи пароля возможно только после нескольких неудачных попыток разблокировки через Face ID.

Помимо этого, в iOS 13.5 устранена относительно редкая проблема, из-за которой iPhone могут разряжаться быстрее обычного на iOS 13.4 и iOS 13.4.1. Об этом сообщили бета-тестеры прошивки. Также iOS 13.5 повысила производительность, что подтвердили сравнения прошивки с iOS 13.4.1 на различных моделях iPhone.

Когда же выйдет iOS 13.5? Первая бета-версия iOS 13.5 (тогда еще iOS 13.4.5) вышла 31 марта. Таким образом, Apple тестирует прошивку почти полтора месяца. В случае с обновлениями iOS 13 — это самый продолжительный период тестирования прошивки.

В связи с этим, вероятнее всего, Apple выпустит iOS 13.5 в течение следующих двух недель. На это указывает и номер сборки iOS 13.5 beta 4 — 17E5255a. Буква «a» на конце номера сборки чаще всего используется Apple для релизных и предрелизных сборок. Для сравнения, номера сборок предыдущих бета-версий iOS 13.5 (iOS 13.4.5) — 17F5034c, 17F5044d и 17F5054h. Смена буквы в номере сборки iOS 13.5 указывает на готовность прошивки к скорому релизу.

Источник: Bloha.ru.

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