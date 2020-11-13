Когда выйдет iOS 14.3, что нового и какие устройства поддерживает?

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Всем привет, 12 ноября 2020 вышла первая iOS 14.3 Developer Beta. Наши читатели спрашивают: когда выйдет для всех, что нового и для каких Айфонов будет доступна? Отвечаем.

Когда выйдет стабильная версия iOS 14.3? Она будет доступна «для всех» уже в первых числах декабря. Apple торопится выпустить это обнову перед праздниками. А всё из-за поддержки формата ProRAW для профессиональных фотографов. Эта будет самая лучшая бесплатная реклама «Снято на iPhone».

Какие устройства будет поддерживать iOS 14.3? Список весьма длинный: SE (1-ого и 2-ого поколения) и все Айфоны, начиная с 6S/6S Plus.

Что будет нового и стоит ли скачивать?

Качать нужно – 100%. Потому что прошла огромная работа над ошибками. В прямом смысле, исправили вообще всё. А если вы найдёте что-то из багов, то пишите нам в комментариях или в специальном посте в ВК про ошибки. Будем разбираться вместе.

Новые фишки:

Подтверждают появление AirPods Studio – найден специальный значок в прошивке.

Поддержка AirTags и других сертифицированных тегов.

Работа с ProRAW. Это нужно профессионалам, но всё равно хорошо.

В «Здоровье» особое внимание уделено женскому здоровью.

Поддержка джойстика от PS5 и Luna – от Амазон.

Появится новый поисковик в списке – Ecosia.

Небольшие обновления в работе Apple Watch.

Уже хотите поставить: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

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