Когда выйдет iOS 14 beta 1

Дата выхода первой бета-версии iOS 14.

Apple словно прислушалась к нашему недавнему призыву и озвучила дату проведения конференции WWDC 2020. Открывающая конференцию презентация пройдет 22 июня, на несколько недель позже обычного срока. Так произойдет из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, которая повлияла на формат WWDC 2020.

Главным анонсом WWDC 2020 безусловно станет iOS 14 — новая операционная система для iPhone. Когда выйдет первая бета-версия iOS 14 и кто сможет ее установить? Назвали наиболее точную дату выхода.

iOS 14 beta 1: дата выхода

Выяснить наиболее вероятную дату выхода первой бета-версии iOS 14 несложно. Достаточно посмотреть, когда Apple выпускала первые тестируемые сборки предыдущих систем iOS нового поколения.

iOS 9 beta 1 — 8 июня 2015 года (сразу после WWDC)

iOS 10 beta 1 — 13 июня 2016 года (сразу после WWDC)

iOS 11 beta 1 — 5 июня 2017 года (сразу после WWDC)

iOS 12 beta 1 — 4 июня 2018 года (сразу после WWDC)

iOS 13 beta 1 — 3 июня 2019 года (сразу после WWDC)

За последние пять лет первая бета-версия iOS нового поколения всегда выходила сразу после окончания презентации WWDC. Речь идет о первой бета-версии для разработчиков, которую почти всегда могли установить и обычные пользователи. Для этого нужно было использовать специальный профиль, который был доступен в интернете (например, на нашем сайте).

Исключением была только iOS 13 beta 1. Из-за нестабильности первой тестируемой сборки, о которой предупредила сама Apple, установка прошивки была затруднительной. Для этого нужно было иметь компьютер Mac и зарегистрированную учетную запись разработчика. Либо же воспользоваться не самыми простыми обходными способами.

Таким образом, дата выхода iOS 14 beta 1 — 22 июня. По крайней мере, так случится, если Apple не изменит свою многолетнюю традицию. Предпосылок к этому нет, даже несмотря на задержку WWDC и проведение конференции в онлайн-формате.

Вне зависимости от ситуации в мире, Apple нужно тестировать iOS 14 силами разработчиков и пользователей, чтобы к осени оптимизировать прошивку и устранить известные проблемы. Поэтому Apple точно не будет затягивать с запуском первой бета-версии iOS 14.

Что же касается первой публичной бета-версии iOS 14, то она выйдет через 1-4 недели после запуска iOS 14 beta 1 для разработчиков. Сроки выхода публичной бета-версии iOS 14 — конец июня или начало-середина июля.

Источник: Bloha.ru.

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