Когда выйдет iOS 15.2 — ждем уже на этой неделе
Совсем скоро!
Компания Apple выпустит iOS 15.2 уже на этой неделе. Думается, что это случится либо завтра вечером, либо в четверг, также вечером.
Причин для задержек нет. iOS 15.2 Release Candidate уже вышла. Даже две!
Так что к запуску финальной версии прошивки все готово.
Что нового? А много чего:
- В Локаторе будут отображаться девайсы, которые могут следить за пользователем айфона.
- Появится возможность скрыть e-mail при отправлении электронного письма. Будет создан подставной адрес. При этом, если собеседник ответит на него, вы получите сообщение на реальную почту!
- В Сообщениях появится возможность скрывать откровенные фото от детей.
- Появится возможность узнать, какие данные о вас собирают те или иные приложения.
- Функция цифрового наследия.
Что еще?
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