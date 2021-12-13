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Когда выйдет iOS 15.2 — ждем уже на этой неделе

13 Дек, 2021

Когда выйдет iOS 15.2 — ждем уже на этой неделе

Совсем скоро!

Компания Apple выпустит iOS 15.2 уже на этой неделе. Думается, что это случится либо завтра вечером, либо в четверг, также вечером.

Причин для задержек нет. iOS 15.2 Release Candidate уже вышла. Даже две!

Так что к запуску финальной версии прошивки все готово.

Что нового? А много чего:

  • В Локаторе будут отображаться девайсы, которые могут следить за пользователем айфона.
  • Появится возможность скрыть e-mail при отправлении электронного письма. Будет создан подставной адрес. При этом, если собеседник ответит на него, вы получите сообщение на реальную почту!
  • В Сообщениях появится возможность скрывать откровенные фото от детей.
  • Появится возможность узнать, какие данные о вас собирают те или иные приложения.
  • Функция цифрового наследия.

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