Когда выйдет iOS 15.4? Очевидно, 8 марта
Вещает Bloomberg.
Bloomberg уже назвал сроки появления нового iPhone SE, а также следующих iPad Air и Mac mini. Это случится 8 марта, если источники издания не врут. Кроме того, в этот день ожидается еще одна важная премьера. А именно купертиновцы выкатят финальную версию iOS 15.4.
Мы уже о ней рассказывали. Это самое важное обновление iOS 15 после ее выхода осенью прошлого года. О самых важных функциях вы можете прочесть в нашей отдельной заметке.
Напомним самое главное:
- Разблокировка по Face ID в маске.
- Новые эмодзи.
- Поддержка 120 Гц во всех приложениях.
- Оценка состояния айфона по фото для трейд-ина.
Полезно знать:
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