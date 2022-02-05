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Когда выйдет iOS 15.4? Очевидно, 8 марта

5 Фев, 2022

Когда выйдет iOS 15.4? Очевидно, 8 марта

Вещает Bloomberg.

Bloomberg уже назвал сроки появления нового iPhone SE, а также следующих iPad Air и Mac mini. Это случится 8 марта, если источники издания не врут. Кроме того, в этот день ожидается еще одна важная премьера. А именно купертиновцы выкатят финальную версию iOS 15.4.

Мы уже о ней рассказывали. Это самое важное обновление iOS 15 после ее выхода осенью прошлого года. О самых важных функциях вы можете прочесть в нашей отдельной заметке.

Напомним самое главное:

  1. Разблокировка по Face ID в маске.
  2. Новые эмодзи.
  3. Поддержка 120 Гц во всех приложениях.
  4. Оценка состояния айфона по фото для трейд-ина.

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