Когда выйдет iOS 15.4? Очевидно, 8 марта

Вещает Bloomberg.

Bloomberg уже назвал сроки появления нового iPhone SE, а также следующих iPad Air и Mac mini. Это случится 8 марта, если источники издания не врут. Кроме того, в этот день ожидается еще одна важная премьера. А именно купертиновцы выкатят финальную версию iOS 15.4.

Мы уже о ней рассказывали. Это самое важное обновление iOS 15 после ее выхода осенью прошлого года. О самых важных функциях вы можете прочесть в нашей отдельной заметке.

Напомним самое главное:

Разблокировка по Face ID в маске. Новые эмодзи. Поддержка 120 Гц во всех приложениях. Оценка состояния айфона по фото для трейд-ина.

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