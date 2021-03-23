Когда выйдет iOS 15 и на каких айфонах запустится

Все, что известно на данный момент.

Пока все ждут релиза iOS 14.5, поговорим о будущем. Например, о следующей версии операционной системы – iOS 15.

Какой она будет? Официальной информации нет. Но есть утечки и обоснованные предположения. Достаточно для понимания, чего ждать от ОС.

Дата выхода iOS 15

Первое знакомство с прошивкой состоится летом 2021. По традиции – Apple представит новую iOS в рамках WWDC, всемирной конференции разработчиков.

В прошлом году мероприятие стартовало 22 июня. После анонса iOS 15 станет доступна бета-тестерам. Сначала профессионалам, потом всем желающим.

Финальная сборка появится в сентябре. Вероятно, вместе с iPhone 13 (либо до него, если смартфон задержится, как iPhone 12).

На каких устройствах запустится

Инсайдеры утверждают, что iOS 15 требует чип A10. Следовательно – не годятся гаджеты старше iPhone 7 и iPod Touch седьмого поколения. Обладатели iPhone 6 прошивку не получат.

Вот предварительный список совместимых моделей:

iPod touch (седьмого поколения)

iPhone SE (второго поколения)

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

Новые функции iOS 15

На кардинальные изменения не настраивайтесь. Apple просто улучшит все, чем прославилась iOS 14.

Ожидаются режим презентации в FaceTime, виджеты на экране блокировки и расширенный выбор приложений по умолчанию. Впрочем, гадать до WWDC 2021 бесполезно.

А чего вам хочется в iOS 15? Напишите в комментариях.

Источник: cnet.com

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