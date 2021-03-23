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Когда выйдет iOS 15 и на каких айфонах запустится

23 Мар, 2021

Когда выйдет iOS 15 и на каких айфонах запустится

Все, что известно на данный момент.

Пока все ждут релиза iOS 14.5, поговорим о будущем. Например, о следующей версии операционной системы – iOS 15.

ios 15

Какой она будет? Официальной информации нет. Но есть утечки и обоснованные предположения. Достаточно для понимания, чего ждать от ОС.

Дата выхода iOS 15

Первое знакомство с прошивкой состоится летом 2021. По традиции – Apple представит новую iOS в рамках WWDC, всемирной конференции разработчиков.

WWDC

В прошлом году мероприятие стартовало 22 июня. После анонса iOS 15 станет доступна бета-тестерам. Сначала профессионалам, потом всем желающим.

Финальная сборка появится в сентябре. Вероятно, вместе с iPhone 13 (либо до него, если смартфон задержится, как iPhone 12).

На каких устройствах запустится

Инсайдеры утверждают, что iOS 15 требует чип A10. Следовательно – не годятся гаджеты старше iPhone 7 и iPod Touch седьмого поколения. Обладатели iPhone 6 прошивку не получат.

ios 15

Вот предварительный список совместимых моделей:

  • iPod touch (седьмого поколения)
  • iPhone SE (второго поколения)
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone X
  • iPhone XR
  • iPhone XS Max
  • iPhone XS
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13

Новые функции iOS 15

На кардинальные изменения не настраивайтесь. Apple просто улучшит все, чем прославилась iOS 14.

iOS 15

Ожидаются режим презентации в FaceTime, виджеты на экране блокировки и расширенный выбор приложений по умолчанию. Впрочем, гадать до WWDC 2021 бесполезно.

А чего вам хочется в iOS 15? Напишите в комментариях.

Источник: cnet.com

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