Когда выйдет iOS 15 и на каких айфонах запустится
Все, что известно на данный момент.
Пока все ждут релиза iOS 14.5, поговорим о будущем. Например, о следующей версии операционной системы – iOS 15.
Какой она будет? Официальной информации нет. Но есть утечки и обоснованные предположения. Достаточно для понимания, чего ждать от ОС.
Дата выхода iOS 15
Первое знакомство с прошивкой состоится летом 2021. По традиции – Apple представит новую iOS в рамках WWDC, всемирной конференции разработчиков.
В прошлом году мероприятие стартовало 22 июня. После анонса iOS 15 станет доступна бета-тестерам. Сначала профессионалам, потом всем желающим.
Финальная сборка появится в сентябре. Вероятно, вместе с iPhone 13 (либо до него, если смартфон задержится, как iPhone 12).
На каких устройствах запустится
Инсайдеры утверждают, что iOS 15 требует чип A10. Следовательно – не годятся гаджеты старше iPhone 7 и iPod Touch седьмого поколения. Обладатели iPhone 6 прошивку не получат.
Вот предварительный список совместимых моделей:
- iPod touch (седьмого поколения)
- iPhone SE (второго поколения)
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
Новые функции iOS 15
На кардинальные изменения не настраивайтесь. Apple просто улучшит все, чем прославилась iOS 14.
Ожидаются режим презентации в FaceTime, виджеты на экране блокировки и расширенный выбор приложений по умолчанию. Впрочем, гадать до WWDC 2021 бесполезно.
А чего вам хочется в iOS 15? Напишите в комментариях.
Источник: cnet.com
Читайте также:
- 4 главных фишки iOS 15 — будет круто!
- iOS 15 — чего мы хотим от новой ОС для iPhone?
- iPhone 6S и iPhone SE всё. iOS 15 они не получат
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.