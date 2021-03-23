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Когда выйдет iPhone 13?

23 Мар, 2021

Когда выйдет iPhone 13?

Мы знаем.

Аналитик Wedbush Дэниел Айвс (Daniel Ives) заявил, что знает, когда выйдет iPhone 13. По его словам, это случится на 3 неделе сентября. То есть, в период с 15 по 22 сентября. К таким выводам он пришел, изучив информацию от информаторов из цепочки поставщиков.

iPhone 13 Pro

Перенос возможен, но крайне маловероятен.

Чего ждем от серии iPhone 13?

  1. Возвращения дактилоскопического сканера Touch ID. Его встроят прямо в OLED-дисплей.
  2. Появления версий на 1 ТБ. Причем, как для Pro-вариантов, так и для простых айфонов.
  3. Частота обновления вырастет до 120 Гц в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.
  4. Уменьшения челки с модулем Face ID.
  5. Модуля тыльной камеры, защищенного единым стеклом.

Ну а среди хотелок — большая батарея.

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