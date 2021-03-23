Мы знаем.

Аналитик Wedbush Дэниел Айвс (Daniel Ives) заявил, что знает, когда выйдет iPhone 13. По его словам, это случится на 3 неделе сентября. То есть, в период с 15 по 22 сентября. К таким выводам он пришел, изучив информацию от информаторов из цепочки поставщиков.

Перенос возможен, но крайне маловероятен.

Чего ждем от серии iPhone 13?

Возвращения дактилоскопического сканера Touch ID. Его встроят прямо в OLED-дисплей. Появления версий на 1 ТБ. Причем, как для Pro-вариантов, так и для простых айфонов. Частота обновления вырастет до 120 Гц в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Уменьшения челки с модулем Face ID. Модуля тыльной камеры, защищенного единым стеклом.

Ну а среди хотелок — большая батарея.

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