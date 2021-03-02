Когда выйдет iPhone SE 3 и каким он будет

Ждите обновленный процессор и поддержку 5G.

В авторитете Минг-Чи Куо сомневаться не приходится. Это один из самых известных аналитиков по теме Apple. Его прогнозы удивительно точны.

Сейчас большинство утечек посвящено iPhone 13. Однако у Минг-Чи Куо есть информация о модели iPhone SE 3.

Согласно эксперту, Apple не выпустит новый iPhone SE в этом году. Смартфон представят в 2022.

Известны некоторые характеристики. Минг-Чи Куо полагает, что размер экрана iPhone SE 3 останется прежним. Диагональ дисплея составит 4,7 дюйма.

Также Apple обновит процессор и модем. Вероятно, iPhone SE 3 получит чип A14 Bionic с поддержкой 5G.

Кроме того, ходят слухи о 6,1-дюймовом iPhone SE Plus. Гигант может выйти в конце 2021. Насколько сведения верны – узнаем через несколько месяцев.

Источник: gizmochina.com

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