Когда выйдет публичная бета-версия iOS 14

Вероятные сроки.

Выпущенная 22 июня первая бета-версия iOS 14 для зарегистрированных разработчиков вполне свободно доступна для установки и обычным пользователям. Однако в первой тестируемой сборке для разработчиков все же замечены трудности со стабильностью, сниженная автономность и различные баги, в основном в новых функциях iOS 14. Когда пользователям ждать публичную бета-версию iOS 14, в которой проблем должно оказаться куда меньше?

Публичная бета-версия iOS 14: дата выхода

В конце презентации iOS 14 глава Apple Тим Кук прямо заявил, что первая публичная бета-версия iOS 14 выйдет в июле. После представители Apple не уточнили ничего более конкретного. Тем не менее, учитывая опыт предыдущих лет, спрогнозировать наиболее вероятную дату выхода iOS 14 public beta 1 довольно легко.

В предыдущие годы Apple выпускала публичную бета-версию новой версии iOS через 3-4 недели после запуска тестируемой сборки для разработчиков. Таким образом, первую бету iOS для участников программы тестирования следует ожидать 13 или 20 июля.

Примечательно, что в прошлом году Apple тоже пообещала выпустить iOS 13 public beta 1 в июле. Но релиз прошивки состоялся 25 июня 2019 года, через три недели после запуска iOS 13 beta 1 для разработчиков.

Как установить iOS 14 beta 1 прямо сейчас рассказывали здесь.

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