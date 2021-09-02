Когда выйдет Samsung Galaxy S21 FE? 29 октября
Предзаказы начнутся 20 октября.
Инсайдер Джон Проссер, которому мы склонны доверять, назвал дату появления Samsung Galaxy S21 FE в продаже. Случится это 29 октября. Но предзаказать новенький Самсунг можно будет с 20 октября.
Чем хорош?
Во-первых, он скорее всего окажется мощнее более дорогих Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. По крайней мере, в США и тех странах, где Самсунги продаются с чипами Snapdragon (США, например). Дело в том, что внутри разместят топовый Snapdragon 888+ (у S21, S21+, S21 Ultra обычный Снэп 888 без плюса). Нам, впрочем, все равно. В РФ традиционно продают версии с Exynos. Конкретно в случае с S21 FE — Exynos 2100.
Смартфон окажется довольно компактным, с 6,4-дюймовым дисплеем. Получит 6 или 8 ГБ ОЗУ, накопитель на 128 или 256 ГБ, аккумулятор емкостью не менее 4000 мА*ч. Камера? Тройная, с главным 12-мегапиксельным сенсором.
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