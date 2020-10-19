Количество предзаказов на iPhone 12 Pro превзошло все ожидания

На китайском рынке и приближающийся пиковый сезон спроса в США и Европе.

По словам инсайдера, количество предварительных заказов на iPhone 12 Pro‌ превзошло все прогнозы и ожидания – они занимают около половины складских запасов. По его мнению, это произошло из-за того, что фанаты Apple изначально предпочитали модели высокого класса. Сроки доставки новой модели и-за высокого спроса стали сдвигаться.

На iPhone 12 и Pro Max будет приходиться примерно по 30-35% каждой новой поставки смартфонов в этом квартале. Между тем, прогнозируется, что iPhone 12 mini не будет пользоваться большим спросом, как сообщалось ранее, так как на него будет приходиться только 10-15% продаж.

В России предварительные заказы откроются 21 октября. Цена на iPhone 12 Pro начинается от 99 990 рублей.

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