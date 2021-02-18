Коллекторы “Сбера” распознают эмоции должников специальной программой

Ничего не скроешь.

Вот это да. Сообщается, что одно из коллекторских агентств “Сбера” использует поразительную технологию.

С конца прошлого года сборщики долгов распознают эмоции. В call-центре агентства установлено соответствующее программное обеспечение.

ПО определяет раздражение собеседника, удивление, злость, радость, страх, равнодушие и уныние. Показатель отображается в процентах и меняется по ходу беседы.

Зачем сказанное коллекторам? Так они лучше понимают, как вести разговор. Программа помогает оптимизировать сценарий диалога с клиентом.

Кроме того, идет слежка за самими взыскателями. Система выявляет сотрудников с симптомами переутомления и выгорания. Им оказывается своевременная поддержка.

Источник: vc.ru

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