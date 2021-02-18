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Коллекторы “Сбера” распознают эмоции должников специальной программой

18 Фев, 2021

Коллекторы “Сбера” распознают эмоции должников специальной программой

Ничего не скроешь.

Вот это да. Сообщается, что одно из коллекторских агентств “Сбера” использует поразительную технологию.

С конца прошлого года сборщики долгов распознают эмоции. В call-центре агентства установлено соответствующее программное обеспечение.

Сбер

ПО определяет раздражение собеседника, удивление, злость, радость, страх, равнодушие и уныние. Показатель отображается в процентах и меняется по ходу беседы.

Зачем сказанное коллекторам? Так они лучше понимают, как вести разговор. Программа помогает оптимизировать сценарий диалога с клиентом.

Кроме того, идет слежка за самими взыскателями. Система выявляет сотрудников с симптомами переутомления и выгорания. Им оказывается своевременная поддержка.

Источник: vc.ru

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