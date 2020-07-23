Компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 подтвержден в новой бета-версии iOS 14

Похоже, Apple не скрывает своих планов.

В iOS 14 beta 3 обнаружено подтверждение планам Apple по выпуску 5,4-дюймового iPhone 12. В прошивке была обновлена функция «Увеличение», которая получила поддержку нового разрешения 960×2079 пикселей. Об этом рассказали журналисты издания 9to5Mac.

Упоминание нового разрешения для функции «Увеличение» было обнаружено при помощи эмулятора iOS 14 beta 3. В 9to5Mac отметили, что такого разрешения нет ни у одной выпущенной модели iPhone.

При разрешении 960×2079 пикселей, дисплей 5,4-дюймового iPhone имел бы плотность пикселей 458 ppi, как и другие смартфоны Apple с OLED-экранами. По словам авторов издания, это указывает на то, что обнаруженное разрешение относится к новому 5,4-дюймовому iPhone.

Ранее стало известно, что 5,4-дюймовый iPhone 12 будет оснащен аккумулятором емкостью 2227 мАч. По этому показателю смартфон будет уступать предшествующим моделям iPhone.

Источник: 9to5Mac.

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