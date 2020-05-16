Компактный «iPhone 12 mini» получит уменьшенную «челку»

Важная утечка.



Apple уменьшит верхнюю рамку дисплея во всех новых смартфонах из линейки iPhone 12, включая самый доступный и компактный «iPhone 12 mini». Как сообщило издание Business Insider, верхняя рамка в смартфоне будет уменьшена примерно вдвое по сравнению с рамкой в iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Свежая утечка подтвердила, что новый компактный 5,4-дюймовый iPhone, который в Business Insider назвали «iPhone 12 mini», не будет отличаться от более дорогих моделей по дизайну. Смартфон получит прямоугольные грани в стиле последних моделей iPad Pro и уменьшенные рамки по периметру экрана.

Apple может полностью исключить верхнюю рамку дисплея в iPhone образца 2021 года. Для этого компании необходимо разместить компоненты системы камер TrueDepth на меньшей площади или встроить часть из них под экран.

Ранее будущие покупатели iPhone назвали компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 наиболее желанным среди новых моделей.

Источник: BI.

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