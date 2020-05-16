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Компактный «iPhone 12 mini» получит уменьшенную «челку»

16 Май, 2020

Компактный «iPhone 12 mini» получит уменьшенную «челку»

Важная утечка.

Apple уменьшит верхнюю рамку дисплея во всех новых смартфонах из линейки iPhone 12, включая самый доступный и компактный «iPhone 12 mini». Как сообщило издание Business Insider, верхняя рамка в смартфоне будет уменьшена примерно вдвое по сравнению с рамкой в iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Компактный «iPhone 12 mini» получит уменьшенную «челку»

Свежая утечка подтвердила, что новый компактный 5,4-дюймовый iPhone, который в Business Insider назвали «iPhone 12 mini», не будет отличаться от более дорогих моделей по дизайну. Смартфон получит прямоугольные грани в стиле последних моделей iPad Pro и уменьшенные рамки по периметру экрана.

Apple может полностью исключить верхнюю рамку дисплея в iPhone образца 2021 года. Для этого компании необходимо разместить компоненты системы камер TrueDepth на меньшей площади или встроить часть из них под экран.

Ранее будущие покупатели iPhone назвали компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 наиболее желанным среди новых моделей.

Источник: BI.

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