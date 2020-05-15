Компактный iPhone 12 стал выбором большинства будущих покупателей

5,4-дюймовая модель точно станет хитом.

В 2020 году компания Apple выпустит рекордное количество новых флагманских смартфонов — сразу четыре штуки. Смартфоны будут сильно отличаться между собой характеристиками, габаритами и ценой, что позволит потребителям выбрать идеальную для себя модель. Пользователи iPhone обсудили грядущие смартфоны Apple и рассказали, какую модель они планируют покупать.

Многочисленные утечки неоднократно подтвердили, что Apple выпустит четыре новых смартфона:

5,4-дюймовый iPhone 12 (OLED-экран, две камеры, 5G),

6,1-дюймовый iPhone 12 Plus (OLED-экран, две камеры, 5G),

6,1-дюймовый iPhone 12 Pro (OLED-экран, три камеры + ToF, 5G),

6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max (OLED-экран, три камеры + ToF, 5G).

Все новые смартфоны Apple получат обновленный дизайн. Корпуса смартфонов будут иметь переработанную форму в стиле iPad Pro последних двух поколений. Главной отличительной особенностью корпусов станут прямоугольные грани вместо закругленных, используемых Apple во всех флагманских моделях, начиная с iPhone 6/6 Plus.

Опрос пользователей на популярном ресурсе Reddit показал, что сильнее всех будущих покупателей заинтересовал компактный 5,4-дюймовый iPhone 12. Стартовая модель из линейки новых iPhone привлекает уменьшенными габаритами и сниженной ценой.

Ранее стало известно, что 5,4-дюймовый iPhone 12 будет схожим с iPhone SE 2-го поколения по габаритам. При этом, цена модели должна составить $649 — на $50 меньше по сравнению с iPhone 11.

Источник: Reddit.

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