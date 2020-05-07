Компактный iPhone 12 станет «iPhone SE 2», о котором многие мечтали

Компактный безрамочный iPhone все-таки выйдет.

5,4-дюймовый iPhone 12 будет более компактным, чем предполагалось ранее. На это указал шаблон смартфона, созданный на основе сведений, обнародованных инсайдерами японского издания Mac Otakara.

На более компактные габариты 5,4-дюймового iPhone 12 обратил внимание популярный YouTube-блогер EverythingApplePro. Он изучил представленные изданием Mac Otakara макеты iPhone 12 и создал новую модель смартфона на их основе.

Модель наглядно показала, что 5,4-дюймовый iPhone 12 будет незначительно больше по сравнению с 4,7-дюймовым iPhone SE 2-го поколения. При этом, за счет уменьшенных рамок дисплея, смартфон получит большой и комфортный для использования экран.

Таким образом, новый 5,4-дюймовый iPhone 12 окажется прямым аналогом прогнозируемого многочисленными слухами iPhone SE 2, выполненного в стиле iPhone X. Смартфон получит обновленный дизайн с прямоугольными гранями (в целом по аналогии с первым iPhone SE) и «безрамочный» дисплей. Именно таким ранее представлялся iPhone SE 2-го поколения, до того как Apple выпустила смартфон в стиле iPhone 8.

Цена 5,4-дюймового iPhone 12 должна стать ниже по сравнению с iPhone 11 на $50. Об этом ранее рассказал инсайдер Джон Проссер. Ожидается, что смартфон будет продаваться по цене от $649.

Источник: YouTube.

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