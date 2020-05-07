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Компактный iPhone 12 станет «iPhone SE 2», о котором многие мечтали

7 мая, 2020

Компактный iPhone 12 станет «iPhone SE 2», о котором многие мечтали

Компактный безрамочный iPhone все-таки выйдет.

5,4-дюймовый iPhone 12 будет более компактным, чем предполагалось ранее. На это указал шаблон смартфона, созданный на основе сведений, обнародованных инсайдерами японского издания Mac Otakara.

Компактный iPhone 12 станет «iPhone SE 2», о котором многие мечтали

На более компактные габариты 5,4-дюймового iPhone 12 обратил внимание популярный YouTube-блогер EverythingApplePro. Он изучил представленные изданием Mac Otakara макеты iPhone 12 и создал новую модель смартфона на их основе.

Модель наглядно показала, что 5,4-дюймовый iPhone 12 будет незначительно больше по сравнению с 4,7-дюймовым iPhone SE 2-го поколения. При этом, за счет уменьшенных рамок дисплея, смартфон получит большой и комфортный для использования экран.

Таким образом, новый 5,4-дюймовый iPhone 12 окажется прямым аналогом прогнозируемого многочисленными слухами iPhone SE 2, выполненного в стиле iPhone X. Смартфон получит обновленный дизайн с прямоугольными гранями (в целом по аналогии с первым iPhone SE) и «безрамочный» дисплей. Именно таким ранее представлялся iPhone SE 2-го поколения, до того как Apple выпустила смартфон в стиле iPhone 8.

Цена 5,4-дюймового iPhone 12 должна стать ниже по сравнению с iPhone 11 на $50. Об этом ранее рассказал инсайдер Джон Проссер. Ожидается, что смартфон будет продаваться по цене от $649.

Источник: YouTube.

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