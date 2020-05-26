Компактный iPhone 12 в стиле iPhone 4 изобразили на качественных рендерах

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5,4-дюймовый iPhone 12 заочно называется самым популярным из будущих смартфонов Apple, которые будут представлены осенью 2020 года. Видя успех iPhone 11, чьи продажи превышают совместные продажи iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, эксперты не сомневаются в том, что более дешевый и современный iPhone 12 станет хитом продаж. Благодаря свежим рендерам iPhone 12, созданным на основе ряда достоверных утечек последних недель, оценить внешний вид компактного флагмана Apple можно уже сейчас.

На рендерах показан 5,4-дюймовый iPhone 12 в обновленном дизайне в стиле iPad Pro последних поколений и классических моделей iPhone. Смартфон имеет прямоугольные грани и несколько измененную форму корпуса с более остро закругленными углами.

Создатели рендеров учли все актуальные утечки о смартфоне, поступившие в последние недели. В частности, учтены уменьшенные рамки дисплея, которые прогнозируют всем новым моделям iPhone. Боковые и нижняя рамка уменьшились примерно на 40%, а верхняя «челка» сократилась почти вдвое.

Создавшие концепт художники не добавили никаких деталей от себя, руководствуясь только проверенной информацией о 5,4-дюймовом iPhone 12. Как итог, у них получились наиболее реалистичные рендеры смартфона.

Источник: YouTube.

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