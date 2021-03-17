Компактный, легкий, прочный: ASUS ExpertBook P2 (P2451) уже в продаже
Военный стандарт надежности.
К бизнес-ноутбуку много требований. Хорошо бы не ломался от каждого чиха. И корпоративные данные защищал.
При этом – лучше, чтобы не тяжелый. И симпатичный. Его носить с собой надо, людям показывать.
Если вы не против ASUS, обратите внимание на новинку компании. Речь о ноутбуке ExpertBook P2 (P2451), только что появившемся в продаже в России.
ExpertBook P2 (P2451) довольно легкий. Весит устройство 1,5 кг. С учетом его “начинки” – очень неплохо.
Корпус усилен металлическими скобами, а крышка выполнена из алюминия. Устройство соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810G.
На столе ExpertBook P2 (P2451) занимает не больше места, чем 13-дюймовые модели. Однако экран у него 14-дюймовый. Такой эффект достигается благодаря тонкой рамке вокруг дисплея.
Случайные удары изделию ASUS не страшны. Технология E-A-R бережет жесткий диск от механических повреждений.
Что с производительностью? Все версии ExpertBook P2 (P2451) оснащены процессорами Intel Core десятого поколения. На выбор – чипы i3-10110, i5-10210 и i7-10510.
Можно установить твердотельный накопитель PCIe на 1 ТБ и два HDD вместимостью до 2 ТБ. Слот для microSD тоже имеется.
Заявлена поддержка Wi-Fi 6. Кроме того, в наличии полный набор портов и аккумулятор на 13 часов автономной работы.
Просят за ExpertBook P2 (P2451) от 43490 рублей – в зависимости от комплектации.
Источник: asus.com
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