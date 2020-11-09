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Компактный рекордсмен — у iPhone 12 mini самый маленький «подбородок» среди смартфонов

9 Ноя, 2020

Компактный рекордсмен — у iPhone 12 mini самый маленький «подбородок» среди смартфонов

Скажи нет второму подбородку!

Хорошо известный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал чертежи смартфонов Айфон 12 мини и Айфон 12 Про Макс с точным указанием габаритов устройств и подробным описанием корпусов.

На основе этих чертежей сделан вывод, что на сегодняшний день именно у iPhone 12 mini самая тонкая нижняя рамка среди современных смартфонов. Толщина «подбородка» составляет всего 3,27 мм. У всего остального модельного ряда iPhone 12 — 3,47 мм.

В скором времени, впрочем, рекорд Apple может быть побит южнокорейским техногигантом Samsung. Эксперты предполагают, что у Galaxy S21 нижняя рамка может оказаться еще более тонкой.

Источник: Twitter

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