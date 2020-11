Компактный рекордсмен — у iPhone 12 mini самый маленький «подбородок» среди смартфонов

Скажи нет второму подбородку!

Хорошо известный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал чертежи смартфонов Айфон 12 мини и Айфон 12 Про Макс с точным указанием габаритов устройств и подробным описанием корпусов.

На основе этих чертежей сделан вывод, что на сегодняшний день именно у iPhone 12 mini самая тонкая нижняя рамка среди современных смартфонов. Толщина «подбородка» составляет всего 3,27 мм. У всего остального модельного ряда iPhone 12 — 3,47 мм.

The iPhone 12 mini bezel is only 3.27mm, which is currently the narrowest chin mobile phone, and is narrower than the 3.47mm of the iPhone 12/Pro/Max. pic.twitter.com/xLODNYbQLl

— Ice universe (@UniverseIce) November 6, 2020