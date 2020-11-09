Компактный рекордсмен — у iPhone 12 mini самый маленький «подбородок» среди смартфонов
Скажи нет второму подбородку!
Хорошо известный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал чертежи смартфонов Айфон 12 мини и Айфон 12 Про Макс с точным указанием габаритов устройств и подробным описанием корпусов.
На основе этих чертежей сделан вывод, что на сегодняшний день именно у iPhone 12 mini самая тонкая нижняя рамка среди современных смартфонов. Толщина «подбородка» составляет всего 3,27 мм. У всего остального модельного ряда iPhone 12 — 3,47 мм.
The iPhone 12 mini bezel is only 3.27mm, which is currently the narrowest chin mobile phone, and is narrower than the 3.47mm of the iPhone 12/Pro/Max. pic.twitter.com/xLODNYbQLl
— Ice universe (@UniverseIce) November 6, 2020
В скором времени, впрочем, рекорд Apple может быть побит южнокорейским техногигантом Samsung. Эксперты предполагают, что у Galaxy S21 нижняя рамка может оказаться еще более тонкой.
Источник: Twitter
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