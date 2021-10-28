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Компания HONOR запускает программу бесплатного тестирования ноутбуков

28 Окт, 2021

Компания HONOR запускает программу бесплатного тестирования ноутбуков

И это хорошо.

HONOR сообщила о запуске новой программы Test & Buy. В ее рамках предлагается возможность бесплатно протестировать ноутбук до его покупки. Лэптоп дают не на день, а сроком до 1 месяца. Таким образом, у пользователей будет возможность оценить устройство от и до.

honor magicbook 14

Подробнее о программе читаем тут. Понравилось? Участвуем!

Достаточно оставить заявку на сайте производителя, получить подтверждение, подписать договор. Если заявка одобрено, берете ноутбук и тестируете. Потом покупаете или нет.

HONOR утверждает, что запустила программу Test & Buy после проведения опроса. Выборка — порядка 2000 владельцев ноутбуков. Более 57% недовольны купленным лэптопом. Если бы у них было время заранее ознакомиться со всем параметрами, они, вероятно, сделали другой выбор. 

Теперь такая возможность будет! Ноутбук дается на 1, 2, 3 или 4 недели.

Какие ноутбуки дают на тест?

Сколько вообще россияне готовы потратить на ноутбук? От 50 000 до 80 000 рублей. Ради покупки хорошей модели наши сограждане готовы экономить на покупке одежды, посещении парикмахерских и салонов красоты, а некоторые даже на путешествиях в дальние и ближние страны! Менять ноутбук пользователи готовы не чаще, чем 1 раз в 4-5 лет. Поэтому такая программа будет полезна большинству.

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