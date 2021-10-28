Компания HONOR запускает программу бесплатного тестирования ноутбуков

И это хорошо.

HONOR сообщила о запуске новой программы Test & Buy. В ее рамках предлагается возможность бесплатно протестировать ноутбук до его покупки. Лэптоп дают не на день, а сроком до 1 месяца. Таким образом, у пользователей будет возможность оценить устройство от и до.

Подробнее о программе читаем тут. Понравилось? Участвуем!

Достаточно оставить заявку на сайте производителя, получить подтверждение, подписать договор. Если заявка одобрено, берете ноутбук и тестируете. Потом покупаете или нет.

HONOR утверждает, что запустила программу Test & Buy после проведения опроса. Выборка — порядка 2000 владельцев ноутбуков. Более 57% недовольны купленным лэптопом. Если бы у них было время заранее ознакомиться со всем параметрами, они, вероятно, сделали другой выбор.

Теперь такая возможность будет! Ноутбук дается на 1, 2, 3 или 4 недели.

Какие ноутбуки дают на тест?

HONOR MagicBook с Intel Core 11-го поколения или AMD Ryzen 5 5500U

HONOR MagicBook X с чипами Intel Core 10-го поколения

Сколько вообще россияне готовы потратить на ноутбук? От 50 000 до 80 000 рублей. Ради покупки хорошей модели наши сограждане готовы экономить на покупке одежды, посещении парикмахерских и салонов красоты, а некоторые даже на путешествиях в дальние и ближние страны! Менять ноутбук пользователи готовы не чаще, чем 1 раз в 4-5 лет. Поэтому такая программа будет полезна большинству.

А вам как, нравится?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)